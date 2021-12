3 měsíce po porodu se Gabriela Soukalová ukázala v bikinách: Běžte se najíst, vzkazují fanoušci

Gabriela Soukalová s partnerem Milošem Kadeřábkem Foto: archiv G. Soukalové

Pár ovšem nevyrazil nikam do exotiky, kde by se povalovali na sněhobílé pláži. Začali se podle posledních trendů otužovat a místo do tyrkysového moře se noří do lesní bystřiny. "Tekoucí voda má grády," pochvalovala si ve svém příspěvku moderátorka primáckého Showtimu.

Sledující si ovšem neodpustili pár rýpnutí. "Běžte se najíst, hubeňouři," píše jedna z nich. "Měli by se oba trochu najíst. Kost a kůže, to také není moc zdravé," rýpla si další, že Gábina s Milošem jsou až příliš hubení. ■