Když strojvůdci ujede vlak: Režisér Vlastníků představuje novou filmovou komedii

Trailer filmu Mimořádná událost

Zopakuje mimořádný úspěch svého poslední filmu Vlastníci? Po hořké komedii z prostředí schůze společenství vlastníků bytových jednotek se herec a režisér Jiří Havelka vrhl do světa železnice.

Opět se jedná o komedii plnou známým hereckých tváří. Ústřední manželskou dvojici ztvární Jana Plodková (40) a Igor Chmela, v roli strojvůdce uvidíme Václava Koptu (56), mezi cestujícími se objeví mj. Jenovéfa Boková (29), Jaroslav Plesl nebo Alois Švehlík.

Mimořádná událost se volně inspirovala skutečným příběhem „splašeného vlaku“, který ujel svému strojvůdci i s cestujícími před pár lety na Českomoravské vrchovině. Jiřímu Havelkovi nešlo o věrnou rekonstrukci případu, ale o další zábavný ponor do světa úplně normálních lidí, kteří se ocitnou v extrémní situaci.

„Názvem si nabíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka, který nyní představuje filmový trailer. Premiéra by měla proběhnout na začátku února, pokud to pandemická situace dovolí. ■