Krásná dcera Evy Čížkovské ukázala bříško: Budoucí babička prozradila, zda budou mít kluka, nebo holčičku

Eva Čížkovská s dcerou Adélou, která z ní brzy udělá babičku. Herminapress

Herečka je ráda, že si vnouče užije v době, kdy na to má sílu. Zapojuje se i do příprav a s dcerou celé těhotenství velmi prožívá.

„Probíráme všechno, kontroly, ultrazvuky. Pamatuji si, že když já jsem byla těhotná, tak moje maminka to se mnou také prožívala. Máme to stejné,“ usmívala se Eva a prozradila, že do rodiny přibyde vnouček.

„Budeme mít chlapečka. Jméno si mladí ještě nechali pro sebe. Jen vím, že nečerpají z rodinné tradice a bude úplně jiné. Jsou ve fázi výběru. Vždyť je ještě čas, dcera má termín porodu až koncem února,“ dodala budoucí babička Čížkovská. ■