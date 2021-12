Vrátil se z druhého břehu. Jiří Krampol má po Vánocích důvod k radosti

K srdci mu museli voperovat „budík“. Michaela Feuereislová

Před týdnem propustili Jiřího Krampola (83) z nemocnice do domácího ošetřování. Herec tak mohl strávit svátky v klidu a pohodlí domova, jak si přál. Super.cz se Krampol svěřil, jaký vánoční dárek mu udělal největší radost.

„Nejhezčí dárek, který jsem si mohl přát, byl, že se mi zase vrátil dech. Začal jsem díky tomu zase chodit a jsem na tom relativně dobře,“ zaradoval se během našeho rozhovoru pan Jiří.

„Byl jsem na tom vážně špatně. Zápal plic, průdušky, a k tomu selhání srdce. Moc děkuji personálu Nemocnice na Františku a panu profesoru Špačkovi, jak se o mě starali. Vrátili mě zase mezi živé,“ dodal.

Štědrý den strávil Krampol u přátel. „Byl jsem na návštěvě jen krátce. Pan profesor mě varoval, že se nesmím přepínat a přehánět to. Pak jsem se vrátil domů a koukal na pohádky,“ popsal svůj program.

Krampol se musí šetřit i v následujících týdnech a měsících. V nemocnici mu totiž voperovali kardiostimulátor. „Ruka mě stále ještě bolí a nějakou dobu to potrvá, než to vroste do těla,“ uvedl Krampol, který podstoupil operaci v lokální anestezii.

Dnes absolvoval Jiří Krampol vyšetření u svého ošetřujícího lékaře a má radost, že výsledky jsou v pořádku. ■