Šok a pohmožděniny. Olga Lounová měla v Saúdské Arábii autonehodu

Olga Lounová Foto: Archiv O. Lounové

Zpěvačka Olga Lounová (40) včera odletěla do Saúdské Arábie, kde ji s týmem čeká Rally Dakar. Ještě na závod ani nevyjela, a už má za sebou autonehodu. Při jízdě z letiště do hotelu do jejich vozu narazila jiná řidička. Olga má pohmožděniny, jinak je naštěstí v pořádku. Řidička druhého vozu utrpěla šok a její auto to pořádně odneslo.