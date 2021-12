Karolínu Krézlovou na Vánoce vykradli: Místo na zaplacenou dovolenou letěla na policii!

Karolína Krézlová Michaela Feuereislová

"Kvůli rekonstrukci bytu jsem si do sklepa na chvíli přemístila věci. Jen tak to ale nenechám. Hodně pro mě znamenal. Za informace vedoucí k nalezení glóbusu bude odměna. Ten glóbus byl vyfocen v řadě médií, nyní budu jeho fotku sdílet, kde to půjde, tak věřím, že nebude lehké ho jen tak někde prodat," řekla Super.cz Karolína, která přišla i o řadu dalších věcí.

"Měla jsem tam i hodně osobních věcí jako například pas. Zítra jsem měla odlétat na dovolenou na Zanzibar, takže teď hledám někoho, kdo by letěl místo mě, protože jinak vedle věcí přijdu i o peníze za dovču," posteskla si Karolína. "Místo dovolené letím na policii," dodala s tím, že doufá, že její doklady nikdo nezneužije.

"Prostě skvělý Vánoce... Jdu řešit, jestli si na můj pas třeba někdo nevzal půjčku," dodala Krézlová. ■