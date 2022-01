Babička se ráda obléká jako žhavá paní Santová. Sex pětkrát týdně? Žádný problém!

Hayley Garbutt Profimedia.cz

O Vánocích například oblékala červené kousky, v nichž se převtělovala do paní Santové. „Loni jsem manžela Maurice překvapila sexy červeným outfitem a škádlila jsem ho, co na takový dáreček říká a jestli si ho nechce rozbalit,“ svěřila britskému webu The Sun. „Zbožňuje to, od té doby je fanouškem oblečků v ložnici. Našemu sexuálnímu životu do dává šmrnc.“

Manželovi se samozřejmě líbí i bez tematických outfitů a on jí to nezapomíná říkat. Možná i díky tomu mají tak bohatý intimní život a sex čtyřikrát až pětkrát týdně. „Manžel mi říká, že jsem krásná. A když se vyfiknu, sex je ještě víc vzrušující.“

Hayley je trojnásobnou matkou a šestinásobnou babičkou, a když hlídá vnoučata, mnozí lidé si myslí, že jde o jejich maminku. První dítě měla velmi mladá, ve svých 18 letech. Aby se udržovala fit, pravidelně sportuje: běhá, chodí na procházky, do fitka nebo na lekce pole dance. ■