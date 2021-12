Bojovala s Voldemortem a rakovinou zároveň: Nezlomná Profesorka McGonagallová slaví narozeniny!

Maggie Smith jako Minerva McGonagallová Profimedia.cz

Báječná Maggie Smith dnes slaví 87. narozeniny. Diváci ji znají hlavně jako profesorku McGonagallovou z Harryho Pottera nebo Violet Crawley z Panství Downton. U filmu a na divadle působí už od 50. let a není jen skvělou herečkou a miláčkem Británie, ale také houževnatou dámou, kterou jen tak něco nepřeválcuje.

Zatímco její postava z Harryho Pottera Minerva McGonagallová zápolila s černou magií, v reálu Maggie sváděla boj se zákeřnou nemocí. Rakovinu prsu jí diagnostikovali, když točila Harryho Pottera a prince dvojí krve, ve věku 73 let. Během natáčení podstupovala chemoterapie a ozařování, ale od filmování neupustila, protože nechtěla zklamat fanoušky. V té době navíc držela diagnózu v tajnosti.

Později promluvila o chemoterapiích a návratu k milovanému divadlu. „Práce u filmu je náročnější, ale nevím, jestli se ještě vrátím k divadlu. Mám z toho strach. Myslím, že je to věkem. Trvá to, než se zotavíte, nejste tak odolní. Bojím se, že na hraní nebudu mít energii,“ svěřila The Times po léčbě.

Strachovala se nicméně zbytečně. Ani po skončení Harryho Pottera snad nebyl rok, kdy by netočila. Letos jste herečku mohli vidět v pohádce Chlapec, kterému říkají Vánoce a v příštím roce uvede minimálně dva filmy.

Přestože jsou její pracovní nasazení a herecké výkony, za něž si vysloužila řadu ocenění, obdivuhodné, Maggie je velmi skromná. „Jsem moc vděčná za role v Potterovi a Downtonu, ale neuspokojily mě. Ani mi nepřišlo, že hraji,“ přiznala pro Evening Standard.

Maggie má dva syny z manželství s Robertem Stephensem a oba se věnují herectví. Starší Chris Larkin se od slavných rodičů trochu distancoval, a kromě divadla jste ho mohli vidět například v seriálu Cizinka a dalších televizních projektech.

Mladší Toby Stephens je známý například ze seriálů Vexed, Pod černou vlajkou nebo Ztraceni ve vesmíru. Letos se objevil také v druhé řadě seriálu Alex Rider. ■