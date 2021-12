Muradov se poprvé vyjádřil k rozchodu s Bagárovou. Nikoho prý neopustil, je to tak ale lepší pro oba

Pro oba je prý rozchod nejlepší řešení. Foto: Kateřina Nováková

„Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina," napsala Monika.

S ohledem na načasování oznámení o Vánocích a v době třetího výročí seznámení mnozí toto gesto vnímají jako akt smutku z dlouho neřešené situace. Zápasník MMA totiž dlouhodobě působí v zahraničí a nyní rozvíjí spolupráci v rodném Uzbekistánu, kde rozjíždí vlastní soutěže MMA. Porotkyně SuperStar tak byla o svátcích bez něj. Důvody rozchodu nespecifikovala.

"S Machem jsme se rozešli z mnoha důvodů. Oba se ale budeme snažit, aby Rumince v životě nechyběl úsměv a radost ze života," dodala.

Ani Muradov nechtěl rozebírat příčiny rozchodu. "Lidi se scházejí a rozcházejí, myslím, že to pro oba bude takhle lepší," řekl Super.cz s tím, že by to nerad více komentoval a zajímá ho hlavně jeho dcera Ruminka.

Zároveň se nechal slyšet, že Bagárovou neopustil. "Každý ať si myslí, co chce. Já vím pravdu. Nikoho jsem neopustil, nenechal. Všechno se stalo, jak se stalo,“ řekl pro změnu webu extra.cz zápasník, přezdívaný Mach, který podle svých slov není anděl, ale za rozchodem vždy stojí dva.

Bagárová a Muradov spolu žili téměř tři roky. Loni v květnu se jim narodila dcera Ruminka. Zpěvačka v posledních měsících působila jako porotkyně v pěvecké soutěži SuperStar, kde sama v minulosti účinkovala. Muradov své pracovní aktivity a život přesunul do rodného Uzbekistánu, kde je velmi úspěšný. ■