Slavná komička si nechala udělat výplně tváří. Rozhodnutí okamžitě litovala: Vypadám jako Maleficent!

Amy Schumer Profimedia.cz

Amy Schumer (40) se podělila o svou zkušenost s výplněmi v obličeji. A udělala to jak jinak než s humorem sobě vlastním. Na Instagramu se podělila o snímek obličeje z lékařské ordinace.

„Zkoušela jsem výplně, ukázalo se, že jsem plná dost. Díky bohu, že se jich lze snadno zbavit,“ popsala fotografii, na které však díky krému rozdíl není až tak patrný.

„Vypadám jako Maleficent,“ dodala, čímž narážela na pohádkovou postavu z filmu Zloba: Královna černé magie, kterou ztvárnila Angelina Jolie (46). Ta v maskérně trávila hodiny, aby byl výsledný efekt dokonalý, a naháněla svým zjevem celkem hrůzu.

U Amy to sice nebylo tak horké, ale většina fanoušků jí v komentářích i tak radila, aby se na výplně vykašlala.

„Jsi přirozeně krásná, nepodléhej nátlaku, který je ve filmovém průmyslu kladen na herečky,“ apelovala na ni jedna ze sledujících. „Dobře, zkusím to,“ odpověděla dotyčné Amy.

O tom, že to ženy v Hollywoodu nemají jednoduché, co se vzhledu týče, ví Schumer své. Již dříve popsala, co musela absolvovat kvůli roli v komedii Vykolejená.

„Bylo mi řečeno, že pokud mám přes 63 kilo a objevím se na obrazovce, lidé oslepnou,“ popsala v rozhovoru pro magazín People.

Tehdy sice herečka kvůli roli zhubla, ale zavázala se, že už to kvůli žádnému filmu nikdy neudělá. A s výplněmi to teď nejspíš bude podobné. ■