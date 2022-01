Žádná stylizovaná přetvářka: Vdova po Jiřím Menzelovi nemá problém ukázat domácí chaos

Menzelová sklidila pochvalu za to, že si na nic nehraje. Foto: Super.cz/Face To Face a Instagram O. Menzelové

To Olga Menezlová (43) si na nic nehrála. Krásná produkční se podělila o to, jak se u ní doma zdobí kanadská jedle, jak nejmladší ratolest použila těsto na cukroví jako autodráhu a pobavila své sledující fotkou domácnosti na Boží hod, kde to vypadalo spíše jako po boji.

„Moc jsem vám chtěla poslat nějakou vkusnou hodobóžovou fotku, ale není to v našich silách,“ smála se v komentáři Olga. Sledujících se pak dotazovala, jestli to u někoho po svátcích vypadalo stejně. Pevně věříme, že v tom Menzelová nebyla sama. ■