První Vánoce v novém domě. Mrkejte, jak oslavila svátky na Tenerife Zuza Belohorcová

Na Štědrý den v letních teplotách Foto: Instagram Z. Belohorcové

Letos poprvé oslavila Zuzana Belohorcová (45) advent ve svém novém domově na Tenerife. Rodinka, která žila jedenáct let ve Spojených státech, si ale i ve Španělsku našla Santa Clause, na jehož klín se posadil Nevio i Salma a předali dopisy s přáním, co by rádi našli pod stromečkem. „Zážitky jsou nejvíc, ty vám nikdo nevezme,“ komentovala fotku se symbolem Vánoc moderátorka.