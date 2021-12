Následky covidu trvají: Miroslav Etzler je po propuštění z nemocnice s milovanou rodinou, ale sotva popadá dech

Miroslav Etzler Herminapress

Etzler sice sdílí rodinné štěstí na sociálních sítích, ale zvlášť u příspěvků, kde mluví, je znát, že ještě není v pořádku. Jinak tomu nebylo ani u videa, kde je s rodinkou na vycházce v přírodě a svým sledujícím přeje krásný poslední týden v roce 2021. Vzkaz je optimistický, ale herec mezi jednotlivými slovy sotva popadá dech.

Nutno říct, že svoje fanoušky vyděsil tím, jaké na něm nemoc zanechala stopy. Radí mu, aby se šetřil. Dlouhé procházky by měl ještě vynechat, i když pobyt v přírodě mu chválí. "Prosím, buďte opatrný a nepřehánějte to. Jsou to plíce," píše jedna ze sledujících. "Hlavně se šetřete. Je to na delší dobu," doporučuje další. "Přejeme hodně sil na rekonvalescenci," dodává jiná. Všichni přejí Mirkovi hlavně zdraví a aby byl brzy fit.