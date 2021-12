Jejich růžovému vánočnímu stromu se prý před čtyřmi lety smáli. Ani letos David Limberský a jeho manželka nezklamali

Drží se hesla: Více je více. Foto: Super.cz/archiv L. Limberské

„Výzdobu jsem tvořila sama za pomoci manžela, který asistoval. Dělalo se to postupně, takže ani moc času to nezabralo,“ svěřila se Super.cz Lenka Limberská, která si potrpí na výrazné doplňky. „Každý rok se snažím přikoupit něco nového, ale máme spoustu oblíbených dekorací i z let minulých a různě to kombinuju a obměňuju,“ řekla nám modelka, která prý nijak nepodléhá trendům ve vánoční výzdobě.

„Používám spíše to, co se mi aktuálně líbí,“ dodala Lenka Limberská, která se pochlubila krásně ozdobeným stromem v růžové barvě. Ten ale nepřizpůsobovala vkusu své dcerky, jak by se mohlo zdát. „Všimla jsem si, že letos byla trendy růžová. Když jsme ji měli před čtyřmi lety, tak se tomu spousta lidí divila nebo smála,“ dodává Lenka Limberská. ■