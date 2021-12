Normalizační čističi se v Šíleně smutné princezně činili. Jméno autora hudby odstranili z titulků a zamázli i slavnou píseň

Darek Vostřel a Josef Kemr v Šíleně smutné princezně Foto: reprofoto Šíleně smutná princezna

Režisér využil mimořádné popularity dvou popových megahvězd – Heleny Vondráčkové (74) a Václava Neckáře (78) a obsadil je do rolí věčně se škorpícího mileneckého páru. Přímým tahem na bránu bylo také to, že oba hrdinové dostali i stejná křestní jména jako jejich herečtí představitelé, takže tu máme princeznu Helenu a prince Václava.

Hledal se nový král

Natáčení úspěšné pohádky provázela bohužel i jedna velmi smutná událost. Krátce po jeho zahájení zemřel Rudolf Deyl ml. (✝55), který představoval princeznina otce krále Dobromysla. Role se musela přeobsadit a většinu záběrů bylo nutné přetočit s hercem Bohušem Záhorským (✝74). Tvůrci tuto roli nabídli také Ladislavu Peškovi (✝79) či Josefu Beyvlovi (✝72) – ti ji ale z pověrčivosti odmítli.

Ve filmu však zůstal jeden záběr, ve kterém můžeme Rudolfa Deyla ml. zahlédnout, a to při shromáždění nápadníků před palácem, kdy královskou rodinu zabírá kamera z dálky.

Hammer utekl, Vostřel byl na „odstřel“

Musela se řešit také situace s autorem hudby Janem Hammerem ml. (73). Tomu bylo v době, kdy ji skládal, pouhých 17 let a neměl ještě ani maturitu. Talentovaný muzikant poté emigroval do USA a co čert nechtěl – krátce po premiéře k nám vtrhla „spřátelená“ vojska. Pohádka kvůli tomu sice neskončila v trezoru (i to se mohlo klidně stát), z titulků bylo ale odstraněno Hammerovo jméno.

A normalizační čističi se činili i poté. Pryč musela jít například slavná píseň Kujme pikle, kterou nazpívali rádcové X (Josef Kemr ✝72) a Y (Darek Vostřel ✝63). Písnička totiž připomíná ruskou častušku, čímž zesměšňuje naše „osvoboditele“, a Vostřel byl tehdy navíc na indexu.

Pikle se nekuly ani v exportní verzi určené pro diváky v NDR, a vystřihli nám je i z vysílání pro televizi. Kuriózní ovšem je, že po českých venkovských kinech a pionýrských táborech putoval nesestříhaný film, tedy i s „problematickou“ písní. Jak připomínají pamětníci: „za bolševika byl všude bordel…“

Jak to bylo s Chaplinem

Šíleně smutnou princeznu měly v jedné scéně rozesmát grotesky s Charliem Chaplinem. Zajímavé je, že filmové studio nemuselo tehdy sáhnout hluboko do kapsy.

Podle dobových svědectví byl autorský poplatek za využití několika záběrů symbolický.

V Česku i na Slovensku

Zámek krále Dobromysla je Bojnický zámek v Trenčínském kraji, kde se rovněž nachází jezírko s vrbou. Rybník v zámecké zahradě se nachází na zámku Blatná stejně jako nádvoří, kde se měla uskutečnit poprava. Rádcové se koupali v rybníce Hůrka u Bratronic. Šíleně smutná princezna byla ohromným kasovním trhákem, což dokládá i statistika z kin. Na plátně ji viděly tři miliony diváků. ■