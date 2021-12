Krásná Miss oznámila konec lásky s italským přítelem! Rozchod přišel po šesti letech vztahu

Lucie Smatanová Foto: Michaela Couture

„Někdy se stane, že dva lidé se rozdělí a jdou každý svou vlastní cestou. To se stalo i nám,“ svěřila se nám Lucie, která je poslední měsíce zpět doma. „Netvoříme spolu pár od letošního srpna. Je mi to líto po šesti letech oznámit. Vím, že nám spousta lidí fandila a věřila v nás i přes kulturní odlišnosti a vzdálenost,“ řekla Super.cz modelka.

Vánoce tak místo na severu Itálie, kde se svým partnerem žila, tráví v kruhu své rodiny. Se zubařem Gabrielem sice už netvoří pár, cestovat však bude do Milána i nadále. „Po novém roce se chystám do Milána, kde mám stále svoje zázemí a pracovní povinnosti,“ svěřila se modelka a na svém innstagramovém účtu dodala. „Přeji nám všem do nového roku lásku, důvěru, respekt a víc porozumění nejen v partnerských vztazích“. ■