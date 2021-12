Monika Bagárová oznámila rozchod s Muradovem: Už nejsme rodina!

Monika Bagárová a Makhmud Muradov už nejsou pár Foto: Kateřina Nováková

To, o čem už se delší čas spekulovalo, se stalo skutečností. Na 1. svátek vánoční oznámila zpěvačka Monika Bagárová (27) rozchod s otcem své dcery Ruminky, zápasníkem Makhmudem Muradovem.

"Někdy Vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér Vám říct, že už nejsme rodina," napsala Monika. Svým fanouškům měla potřebu to sdělit, protože s ní sdíleli její život: "Byli jste u našeho začátku, taky u narození naší Ruminky a vím, že spousta z Vás nám drželo palce."

"S Machem jsme se rozešli z mnoha důvodů. Oba se ale budeme snažit, aby Rumince v životě nechyběl úsměv a radost ze života," slibuje za oba Monika. S Muradovem to ovšem bude složitější. Většinu času žije ve svém rodném Uzbekistánu, kde rozjíždí podnikání v oblasti MMA a je tam hvězdou.

"Je to věc, která bolí a není jednoduché o ní mluvit. Nikdy pro mě nebylo nic víc než láska a rodina," pokračuje. "Přiznávám otevřeně, že potřebuji čas na to, se dát dohromady, a proto jsem se rozhodla, že se teď na chvíli vypařím z internetového světa a budu se plně věnovat sobě a své Rumince, která je smysl mého života. Věřím, že na nás budete myslet a že mi to odpustíte. Vidíme se brzy," uzavřela Bagárová. ■