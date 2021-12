V 7. měsíci ukázala bříško v bikinách: Pokročilou fázi těhotenství byste na krásné Miss Spergerové nepoznali

Denisa Spergerová Foto: Archiv D. Spergerové

Spergerová má zatím ukázkové těhotenství, netrápí ji žádné výrazné nevolnosti. I proto se s partnerem rozhodli odletět a svátky si užít v teple. Štědrý den strávili v Dubaji, poté se přemístili do sousedního Abú Zabí.

S partnerem se těší na holčičku. Pohlaví se dozvěděli až na konci 6. měsíce těhotenství. Do té doby byli přesvědčeni, že to bude chlapeček. To také oznámili svým přátelům na party, kde pohlaví miminka společně odtajnili. Týden poté přišel šok, lékaři úsudek opravili a oznámili jim, že budou mít dceru. ■