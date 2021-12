Zkažené Vánoce Martiny Gavriely: Těsně před svátky dostala covid. S partnerem a syny je v izolaci

Martina Gavriely a Marcus Tran Michaela Feuereislová

Měla plán strávit Vánoce s celou velkou rodinou, ale covid jí do toho hodil vidle. Těsně před svátky se nechala Martina Gabriely (43) otestovat, aby neohrozila starší příbuzné a výsledek jí 22. prosince vyšel pozitivně. S partnerem a dvěma syny je v izolaci a nemá ani bezpříznakový průběh. "Ne vždy jde vše podle plánu," krčí rameny.

"Lee má tři roky a Vánoce už dost vnímá. V tomhle věku to jsou vždy ty nejkrásnější Vánoce. Chtěla jsem je s Marcusem mít krásné s babičkama a se všema tradicemi a bez stresu (to samo není možné), opravdu tam byla snaha od všech, ale nějak se to někde zvrtlo. Obě babičky jsou jinde, Jessica s Oli jinde a z nás jsou coviďáci," napsala moderátorka.

"Skoro dva roky jsem se vyhýbala a už věřila tomu, že nulky to skoro nechytaj, ale můj průzkum selhal," věřila teorii, že jisté krevní skupiny jsou vůči koronaviru odolnější Gavriely, která je doma s partnerem Marcusem a syny Antoniem a Leem. Dceru Jessicu ani maličkou vnučku Olivii Rose neuvidí.

"Někde jsem zaslechla, že covid je jen rýmička, tak jen bych chtěla říci, že rýmičku si představuji trochu jinak. Oloupu dvě brambory a musím si jít odpočinout. Takže salát udělal Antonio, Marcus zařídil vše ostatní a mně se tím pádem podařilo koukat po 30 letech na pohádky. A ať chci nebo ne, budu v tom pokračovat ještě čtrnáct dní. Není mi do skoku, ale snad to udejchám. Bez léku se nezvednu ani z postele. A pozitivní myšlení ani česnek vám fakt nepomůže," uzavírá. ■