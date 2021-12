Vévodkyně Kate na Štědrý den předvedla svůj další talent! Tímhle vystoupením překvapila v televizi

Vévodkyně Kate Profimedia.cz

Milionům Britů dala vánoční dárek v podobě své hry na klavír. Doprovodila při dojemné písni s názvem For Those Who Can’t Be Here (Pro ty, kteří tu s námi nemohou být) zpěváka Toma Walkera.

Natáčení vánočního speciálu ve Westminsterském opatství proběhlo už 8. prosince, ale televize ITV záznam události Royal Carols: Together At Christmas nabídla až na 24. prosince.

Kate hraje na klavír už od dětství a její vystoupení provázely velké nervy, jak sama uvedla pro Mirror Online, kde se zmínila o tom, že už velice dlouho nehrála s dalším muzikantem. Vše ale zvládla na jedničku, a ještě se u toho usmívala od ucha k uchu. Hudba jí prý velice pomáhala při překonávání lockdownů.

Vévodkyně dostala nápad zahrát si s Walkerem už v říjnu, kdy se s ním potkala na charitativní akci, kde zpíval svůj hit Leave a Light On, který je o překonávání závislostí.

„Zkoušeli jsme tu píseň asi devětkrát a nakonec byla (Kate) naprosto skvělá. Poté to ještě několik dní doma zkoušela a až pak jsme to finálně natočili,“ uvedl Walker, který vévodkyni popsal jako velmi vřelou a srdečnou osobu, která má velký hudební talent, a dodal: „Myslím, že jsme byli oba velice nervózní z toho, že to nešlo úplně hned podle plánu, ale ani jeden jsme nechtěli zklamat toho druhého. Každopádně ona byla ve finále naprosto skvělá.“ ■