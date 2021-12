Nepochopitelná slátanina o cestování časem: A co si o štědrovečerní pohádce myslíte vy?

Anna Fialová a Marek Adamczyk v pohádce Jak si nevzít princeznu Foto: archiv České televize

Jako každý rok přinesl i letošní Štědrý večer novou pohádku, tentokrát koprodukční snímek Karla Janáka s názvem Jak si nevzít princeznu, který si pohrává s tématem cestování časem. A právě to se zdálo mnoha divákům příliš komplikované, mnozí hovoří dokonce o slátanině.

Princ Marek Adamczyk a princezna Anna Fialová, tedy Leopold a Josefína, mají od sudiček předpovězeno, že jejich osudem je svatba a společný život. Do oka si ale nepadli, a tak se rozhodnou ukrást sudičkám, hrají je Iva Janžurová (80), Naďa Konvalinková (70) a Daniela Kolářová (75), hodinky času a zpětně změnit proroctví. To ovšem přinese řadu problémů, ale i vtipných situací.

Samozřejmě rčení, že není na světě člověk ten, který se zavděčí lidem všem, platí i tady. Právě skoky v čase diváky hodně mátly. "Do archivu a už nevytahovat. Dospělý se v tom ztratil a natož děti! Je těžké natočit jednoduchou a milou pohádku?" ptá se jedna z divaček. "Trapná zmatečná parodie bez hlavy a paty. Zase vyhozené miliony oknem. Dějově nuda, bitky, zbraně, půlka postav vykreslená jako hlupáci, královna s dabingem, která ale skoro nemluví, princezna hned jako malá zkope prince, ten ji to vrací. No, tohle pro děti fakt ne," míní další.

Jiní neřešili problém s orientací v čase, ale jiný. "Pohádka se nám líbila, jen bylo těžké poznat kdo je kdo, když měli pak všichni vousy," přiznává jedna z reakcí. "Nám dospělým se moc líbila. Pro děti možná trochu nepřehledná v postavách," přitakává na tento názor následující.

I když lidé chválili herce, výpravu, exteriéry a kostýmy, také se našly výjimky. "Ocenila bych, kdyby princezna vypadala princeznovsky a ne jako čtyřicetiletá úřednice z magistrátu. Aby princ byl hezký chlap s rovnou hubou a uměl víc výrazů obličeje než jeden. Aby nebyli téměř všichni skoro stále v hnědých pomačkaných hadrech," zaznělo v komentářích.

Jiným divákům se ale pohádka líbila. "Dnešní děti se v takové pohádce orientují hravě, to jen my jsme zaseklí v pomalých jednoduchých pohádkách," myslí si jedna ze starších diskutujících. "Super pohádka! Herci super, hlavně Janžurová a její sudičky. Bylo to vtipné, lehké a opravdu povedené," chválí jiná.

