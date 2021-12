Rudolf Hrušínský (75) tvrdí, že je mladý, krásný a kudrnatý. Ulovil si jako vášnivý rybář kapra na Vánoce?

Rudolf Hrušínský mladší Super.cz

V rodině herecké legendy Rudolfa Hrušínského st. (†73) se během štědrovečerní hostiny sešla spousta členů. Původně bydleli oba synové s rodiči pod jednou střechou ve vile v pražských Nuslích. Počet lidí u stolu se rozrůstal podle dalších přírůstků. A paní Eva Hrušínská (†69), o osm let mladší než manžel, se kterou prožil téměř 50 let, byla ráda, že všem chutnalo.

I když na štědrovečerním stole u jejich syna Rudolfa Hrušínského mladšího (75) nechybí smažený kapr, on si s chutí dá spíš řízek. Ryby zrovna nemusí a kapra by do mrazáku zásadně nedal, protože pak není dobrý.

„Není to ono, jako když je čerstvej. Spoustu let se snažím ulovit si na Vánoce čerstvého kapra, bohužel se mi to nikdy nepodařilo,“ prozradil Super.cz. Takže rodina musí vzít za vděk kupovaným šupináčem, které ale považuje za velmi dobré.

Herec, který hraje populárního Vlastu Peška v Ulici, to už táhne s touhle postavou 17. sezónu. Nezastavily ho ani nedávné zdravotní potíže. „Zdravotně se mi daří velice dobře. A o zdravotním stavu hovořím jenom se svým lékařem,“ odbyl otázku na svůj aktuální stav.

Jeho seriálový Vlastík bývá naprdlý, občas i nerudný. „Já mám raději diplomatické jednání, takže jsem nerudnej jenom chvilku. Pak jsem milej, příjemnej dědek,“ řekl nám dvojnásobný dědeček. A se suchým humorem dodal, že je mladý, velmi krásný a kudrnatý. ■