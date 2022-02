Své cukrářské umění za poslední měsíce vypilovala: Bývalá hvězda zpravodajství se svými výtvory dokonce soutěží

To jste o Jolaně Voldánové nevěděli. Super.cz

Své výtvory dokonce poslala do soutěže v jednom gastro časopise. „Děti mě vyprovokovaly. ’Když pořád něco pečeš, tak to taky někam pošli’. Pepa Maršálek má v jednom časopise výzvu, tak jsem upekla jeden dort, poslala do redakce a dort se dostal do pětice povedených,“ pochlubila se moderátorka.

Voldánová se pustila i do cukrovinek, na které si netroufají ani zkušení cukráři. „Největší úspěch jsem slavila s makronkami. Podařily se mi napoprvé, ale od té doby jsem je už nepekla. Jsou to takové potvory. Někdy se kvůli nějaké okolnosti nepovedou a nejsou to takové krásné francouzské makronky,“ krčí rameny Jolana Voldánová, která se už těší, že si brzy vyzkouší nějaký recept z knihy Sexy dorty. ■