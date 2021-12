Peče a pojídá sladké. Přesto Tereza Bebarová necvičí a stále hubne

Tereza Bebarová už nemusí zoufat, že obrazovka přidává kila. Super.cz

„Díky Pepovi a jeho osvětě jsem přijala, že doma peču. Cukr, máslo a mouku jsem považovala za bílé jedy. Díky němu jsem pochopila, že když se to nepřehání, tak to může být zábava do každé rodiny a přihřeje to domácnost,“ říká Tereza.

„Peču poměrně často, a dokonce to konzumuji. Přizpůsobila jsem svůj život pečení, protože držím přerušovaný půst. Můžete mlsat, ale zároveň netloustnete. To je přece geniální,“ zajásala herečka. Nejdelší pauzu mezi jídly měla herečka čtyřiadvacet hodin. „Standardně to mám tak, že šest hodin během dne jím a osmnáct hodin nejím. Je to super a tělo je pořád štíhlé,“ libuje si Tereza Bebarová. ■