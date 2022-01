Covid ji připravil o mnoho kšeftů: Takhle se krásná Kateřina Brožová zařídila

Kateřina Brožová Foto: archiv K. Brožové

„Řekla jsem si, buď zůstanu sedět se složenýma rukama a budu lamentovat, anebo něco dělat. Celý život jsem zvyklá, že se o sebe musím postarat sama. Založila jsem vlastní agenturu Divinus a jala se pořádat i v době covidové streamové koncerty, kdy mi už na jaře na mělnickém zámku zazpívaly Hanka Zagorová, Lenka Filipová, Radim Schwab, Marian Vojtko nebo zahrál Pavel Šporcl,“ prozradila nám Brožová.

Na tento zámek se ještě před Vánoci také vrátila, aby tam vystoupila před plným sálem diváků a zazpívala jak muzikálové, tak i tradiční vánoční písně.

Půvabná blondýnka také prozradila, kdo je jí nyní v soukromí vůbec nejblíže. „Je to jednoduché – je to moje dcera Kačka, s níž mám krásný vztah, a také naši dva kluci, ridgeback Jordy a jezevčík Max. A takhle nějak je nám zatím dobře,“ dodala s úsměvem Kateřina Brožová, která sobě a všem do nového roku přeje hlavně zdraví: „To je totiž ta největší svoboda na světě. Když máte zdraví, jste nejbohatší.“ ■