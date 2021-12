Namlouvací taktika Petra Vojnara: Lucie Vondráčková práskla, co měli v začátcích společného, ale přestalo to

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar se společně objeví na televizní obrazovce FTV Prima

Lucie Vondráčková (41) a Petr Vojnar (45) přijali pozvání do pořadu Máme rádi Česko, kde budou soutěžit v jednom týmu. „Největší obavy jsem měla z kreslení, ale to vzal na sebe Petr,“ usmívala se v rozhovoru pro Super.cz zpěvačka. „Byl jsem nominován, že když už má ze sebe někdo udělat vola, tak to budu já,“ doplnil ji s nadsázkou moderátor.

Lucie si užívala otázky na literární díla a překvapivě našla zalíbení ve hře s krabicí a bombou, které se většina soutěžících bojí. Zato Petr nebyl se svým výkonem dvakrát spokojený. „Zjistil jsem, že mi to trochu pomaleji myslí, takže trvá, než si uvědomím, co se po mně chce. Byl jsem rád, že jsem v týmu s mladšími a šikovnějšími, kteří ten můj ,velký' postřeh vynahradili,“ smál se.

Dříve byli zváni na společenské akce a do pořadů sami za sebe, nyní čím dál častěji jako oficiální pár. „Mně to nevadí, otázka je, co Lucce, protože obecně nechodí ráda do televize,“ krčí rameny Vojnar. „Když vidím na Petrovi, že by tam rád šel, tak řeknu: Jdeme. Já ale raději chodím třeba do lesa. Na druhou stranu jsem ráda, že mě občas přemluví a vytáhne mě, protože já jinak nikam moc nechodím,“ vysvětlovala Vondráčková.

Zajímalo nás, jestli chodí do lesa společně a procházky v přírodě jsou jejich koníčkem. „Když si mě namlouval, tak jsme v lese byli, ale pak to přestalo,“ práskla se smíchem zpěvačka. „Jsme spolu rádi kdekoliv. Mně se třeba i líbilo, že jel se mnou Petr do Bratislavy vlakem, protože cesty vlakem mě taky moc baví,“ doplnila. ■