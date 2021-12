Rodinné foto ze svatby: Lilia Khousnoutdinova a Karel Janeček tam měli všechny svoje děti

Novomanželé Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinova s dětmi Foto: Diana Mrazi

"Oba nám četli čtení, což mi přijde jako nejkrásnější, co může člověk jako požehnání od expartnera chtít," svěřila Super.cz novomanželka Lilia, která se s námi podělila i o další svatební fotografie, kde manželé zapózovali společně s dětmi.

Karel Janeček na rozdíl od svojí ženy nemá problém ukazovat světu své děti, dcery Viktorii a Amálii, které má s první ženou Michaelou, a také syna Yanise, tak můžete na rodinném snímku vidět. Lilia to má jinak. "Leo už je velký, a tak jsme se s jeho otcem dohodli, že je potřeba chránit jeho soukromí. S Isabelkou to cítím podobně a publikovat fotky miminka také nechci," vysvětlila Lilia.

V naší fotogalerii se můžete podívat i na vozový park, který nevěstu a ženicha doprovázel jako konvoj. "Jsou to tři start defendery, tedy jedny z nejlepších offroad aut vůbec, a zavírá to Hummer s Olgou Lounovou. Chtěli jsme její Dakar auto, ale to už bylo na cestě na závody," popsala nám Lilia. ■