Skoro čtyři roky po nařčení ze sexuálního obtěžování promluvil: Nebylo moudré spát se studentkami, přiznává James Franco

James Franco Profimedia.cz

Téměř čtyři roky poté, co ho poprvé nařkly z rizikového sexuálního chování, se herec James Franco (43) k tématu vyjádřil. Přiznal, že spal se svými studentkami a že to byla chyba.

V roce 2019 na herce dvě jeho bývalé studentky podaly hromadnou žalobu, v níž ho obvinily ze sexuálního obtěžování, vykořisťování a nátlaku. V červnu letošního roku Franco souhlasil s tím, že zaplatí vyrovnání ve výši 49 148 000 Kč.

Této žalobě předcházela podobná nařčení tří studentek z roku 2018. Ta Franco v té době popřel. Nyní se k věci vyjádřil v podcastu The Jess Cagle Show.

„Podívejte se, přiznávám, že jsem spal se studentkami. Nespal jsem s nikým konkrétně z této třídy, ale v průběhu let, kdy jsem působil jako učitel, jsem spal se studentkami, a to byla chyba. Kvůli tomu jsem učit nezačal,“ nasypal si popel na hlavu.

„Měl jsem konsensuální poměr se studentkou, k čemuž nemělo nikdy dojít. V té době jsem si říkal, že když je to vzájemné, není to problém. Samozřejmě jsem od ostatních učitelů slyšel, že to není rozumné, ale byl jsem dost lehkomyslný.“

V žalobě ženy tvrdily, že Franco vedl kurz “sexuálních scén“ a nutil studenty, aby improvizovali milostné scény a natáčeli se. Nahrávky, které měly zároveň sloužit jako konkurzní materiál k filmovému projektu (který se nakonec nikdy nezrealizoval), si pak pouštěl a vybíral nejlepší výkony.

V žalobě dotyčné uvedly, že se vůči nim Franco choval nevhodně, zneužíval své pozice učitele a pravidelně na ně vyvíjel tlak, aby se zapojily do sexuálních aktů, které dalece přesahovaly standardy ve filmovém odvětví. Jedna ze studentek uvedla, že Franco zašel dokonce tak daleko, že odstranil ochrannou fólii, která zakrývala její intimní partie a simuloval na ní orální sex, když “cvičili orgie“. Herec její tvrzení toho času prostřednictvím svého advokáta popřel.

„To byla nejhloupější věc, jakou jsem udělal,“ vyjádřil se k rozhodnutí vést tento kurz. „Nevyučoval jsem intimní scény, byl to dost provokativní název kurzu. Šlo spíš o romantické scény o tom, čím procházejí mladí lidé. O to tam šlo, ne o milostné scény,“ stojí si za svým herec i dnes.

„Když o mně v roce 2018 vyšel článek s těmi nařčeními, řekl jsem si, že prostě budu mlčet. Stáhnu se. Nebyla to vhodná doba na nějaká vyjádření. Lidé na mě byli naštvaní a já jim potřeboval naslouchat,“ nechal se slyšet.

Herec dále přiznal, že kromě alkoholismu se od roku 2016 léčí ze závislosti na sexu. Uvedl, že v minulosti podváděl všechny partnerky, kromě té současné. Od roku 2017 je ve vztahu s herečkou Isabel Pakzad.

„Se závislostí jsem se léčil už předtím, takže jsem využil své zkušenosti, abych na sobě zapracoval a změnil se,“ dodal k věci. ■