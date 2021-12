S partnerem chodí krásná misska už osm let. Kapra a bramborový salát bude ale jíst s někým jiným

Jak bude Karolína Mališová trávit Vánoce? Super.cz

„Každoročně trávíme Vánoce na Štědrý den s rodiči a se ségrou. Přítel ale přijíždí po večeři a pak slavíme společně,“ popisuje svůj plán česká Miss Earth pro rok 2015, která pochybuje, že se tento koncept brzy změní. „On i já jsem nechtěli upozadit rodiče a mladší sestru, se kterou to vždycky hezky prožíváme,“ říká Karolína a jedním dechem dodává: „Až bude mít sestra přítele a bude chtít s ním trávit Vánoce, tak se něco změní.“

Karolína se příliš nehrne do společného bydlení. Zatím částečně bydlí v Praze a partner ve Slezsku a takto jim to vyhovuje. „Většinu času jsem u něj v bytě. Do Prahy ale jezdím často, protože tady pracuji. Když potřebuji jet k rodičům, tak je to většinou v době, kdy je v práci. Vztah se začíná slepovat, protože jsme spolu víc a víc,“ vysvětluje Karolína Mališová. ■