Představitel nejlepšího kamaráda Spider-Mana zhubnul 50 kilo: Podívejte se, jak se to slavnému herci podařilo

Jacob Batalon shodil neuvěřitelných 50 kilo a je to znát. Foto: Super.cz/Profimedia

Než se blýsknul v nejnovější marvelovce Spider-Man: Bez domova, která nyní běží i v českých kinech, podařilo se Jacobovi zhubnout úctyhodných 50 kilo. Jak to dokázal?

Magazínu Men´s Health herec prozradil, že si zvyknul na pravidelný cvičební režim a jí převážně rostlinnou stravu, díky které šla kila dolů sama, a navíc má víc energie.

Batalon přiznal, že se pro hubnutí rozhodl sám, poté, co ho vyděsil jeho odraz v zrcadle nahoře bez. Pro změnu životního stylu se rozhodl v roce 2019, v době, kdy byl uveden Spider Man: Daleko od domova.

„I když jsem nedělal zrovna nic namáhavého, byl jsem v práci ospalý. Bylo to ze všeho toho tučného jídla,“ nechal se slyšet.

Zašlo to tak daleko, že se Jacob zadýchal, i když šel do schodů. „Bylo to směšné, nemohl jsem uvěřit, že jsem to nechal zajít tak daleko,“ řekl o své tehdejší fyzičce.

Jacob vyhledal trenéra, který mu pomohl bezpečně a efektivně zhubnout. Cvičení ho zabavilo v průběhu pandemie.

„Tolik lidí v té době trpělo a já měl to štěstí, že jsem mohl zapracovat na svém zdravotním stavu,“ dodal s tím, že je pyšný na to, kolik se mu podařilo shodit.

A právem. Jacob cvičí šestkrát týdně. Hodinové silové tréninky kombinuje s půlhodinovým cardiem. Díky partnerce se také seznámil s veganskou dietou a momentálně konzumuje převážně rostlinou stravu.

„Pracuji na tom,“ odpověděl fanouškům na Instagramu na dotaz, jestli je veganem. „Stravuji se vegansky, pokud mám tu možnost. Ve skutečnosti jsem spíš vegetarián/vegan,“ charakterizoval se. ■