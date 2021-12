Taťána Gregor Brzobohatá chtěla s manželem rodinu, ale přišel zvrat. Veliké zklamání a žádost o rozvod

Taťána Brzobohatá se prý v Ondřejovi zklamala. Michaela Feuereislová

Samotná Brzobohatá ale byla později konkrétnější. Žádost o rozvod prý podala, až když se z médií dozvěděla, že se její muž schází s jinou ženou. Fotografové Blesku Brzobohatého několikrát zastihli ve společnosti tanečnice Zuzany Pilné.

„Jediné, co k tomu můžu říct, je, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo, a je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu, a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu pátému výročí svatby,“ řekla v pořadu Showtime překvapivě Brzobohatá, která dříve používala dívčí příjmení Kuchařová.

Ke společnému prohlášení proto přidala dodatek, který její manžel nesdílel. „Ondřej mě požádal, aby mohl jít svou cestou životem už beze mě a já to respektuji,“ vzkázala.

On sám si přidal k prohlášení tuto větu: „Oba doufáme, že v dalším životě najdeme své štěstí.“

O problémech hvězdného páru se přitom spekulovalo několik měsíců. Dokonce už spolu měli žít odděleně a každý chodil zvlášť i na společenské akce včetně Českého slavíka. Ze slov Taťány Brzobohaté je ale patrné, že ji informace o jiné ženě, která se pohybuje ve společnosti jejího muže, zaskočila. ■