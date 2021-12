Hvězda Tváře a topmodelka se zasekli ve svatebních přípravách. Je reálná veselka do roka a do dne?

Barbora Podzimková svatební přípravy zatím neřeší. Super.cz

Je to více než čtvrt roku, co Albert Černý (32) požádal Báru Podzimkovou (22) o ruku. Hvězdný pár zatím ale nezačal s přípravami. „Jsem ostuda, ale svatební přípravy se neposunuly. Věnovala jsem se škole, práci. Musím se na to začít soustředit,“ přiznala se v rozhovoru pro Super.cz topmodelka.