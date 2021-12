Cvičící neví kam s očima! V tomhle úsporném modelu chodí do fitka přeoperovaná Barbie Jessica Alves

Jessica Alves Profimedia.cz

„Miluji svůj nový životní styl v Sao Paulu, kde si chodím do fitka a jím zdravě, abych se mohla také předvést na festivale,“ napsala k videu se cvičením Alves a vy se v galerii můžete podívat, jaké oblečení na tuto aktivitu zvolila. Make-up a dokonale upravené vlasy nechybí, přičemž po 2 h tréninku vše stále drželo na svém místě.

Jessica bude letošní svátky trávit v Brazílii a celá rodina za ní přiletí, což prozradila v instagramových příbězích, kde nechala nahlédnout do svého domu. „Zdravím vás ze svého domu v Brazílii. Do svého druhého domova v Londýně se chystám za dva týdny. Mnoho z vás se ptá, co tu dělám, tak odpovídám, že jsem tu koupila dům, který postupně zařizuji a v tuto chvíli jej sama dekoruji na Vánoce, protože přiletí celá rodina. Není lehké zvládnout to sama, vzhledem k tomu, že má dům pět pokojů a asi osm koupelen, ale je to tu krásné.“

Transgender osobnost si letos nechala zmenšit žaludek a díky tomu se jí podařilo neskutečně zhubnout. Na její postavě je to výrazně vidět. ■