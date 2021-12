Seriálový krasavec svěřil vánoční tajemství: Zklamaný láskou utíkal na svátky do muslimských zemí

Roman Zach Michaela Feuereislová

Teď už žije šťastným rodinným životem, takže si vánoční svátky užívá. Dříve to ale bylo jinak. Herec Roman Zach (48), jehož můžeme aktuálně vídat v seriálu 1. mise, dokonce na Vánoce utíkal do muslimských zemí.

"Naše Vánoce jsou vždycky rodinné, většinou bývají na chalupě. Přes to nejede vlak. A máme klasiku, ráno jdeme s dětmi ke krmelci dát zvířatům seno, kaštany, mrkve. Odpoledne jdeme posedět se sousedy, dáme si kafe, svařák, dárky, popřejeme si. Odcházíme ke svým stromkům, večeříme a po večeři se jdeme ještě projít. A pak se stává, že Ježíšek rozsvítí a vracíme se domů, kde už jsou dárky, popsal Zach průběh svého Štědrého dne.

Pokud jde o menu, je klasické, jen kapr se u nich doma nejí, herci nechutná. "Už asi dvacet let jíme na Štědrý den mořské ryby a mořské potvory. Míváme tak čtyři druhy. Vždycky je to něco z vody a k tomu klasika – bramborový salát," prozradil.

Vždycky to ale taková domácí pohoda nebyla. "Když jsem se v minulosti rozcházel, rozmrzele jsem odjížděl do muslimských zemí, abych to přežil a tolik to nevnímal. Ale to mě nebavilo a řekl jsem si, že až se zase rozejdu, už to neudělám. Mám vlastně Vánoce rád, baví mě. Od té doby už jsem se už nikdy nerozešel," vyprávěl s úsměvem. ■