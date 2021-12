Nejpropíchanější muž světa má v penisu 278 piercingů: Nevadí mu při sexu?

Rolf Buchholz Profimedia.cz

Rolf Buchholz (61) se proslavil díky zálibě v propichování těla. Dokonce si vysloužil zápis do Guinessovy knihy rekordů jako muž s největším počtem piercingů na těle. A že jich opravdu nemá málo. Na jeho těle najdete 453 náušnic, z toho 278 zdobí jeho penis.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že toho vzhledem k zátěži se svým penisem příliš nesvede, Rolf přísahá, že má skvělý sex.

„Není to vůbec žádný problém, ničemu to nevadí. Dávno bych se jich zbavil, kdyby jo,“ nechal se slyšet.

Přestože s piercingy začal až ve 40 letech, rychle svému koníčku propadl. Jen na puse jich má 94. Kromě toho jeho tělo pokrývá z 90 % tetování a nechal si udělat rohy nebo potetovat rohovky.

V modifikaci těla se vyžívá a není divu, že díky bizarnímu koníčku trhnul rekord. Většina lidí by nejspíš hádala, že nejbolestivější byly piercingy v intimních oblastech, ale kdepak.

„Nejvíc mě bolelo propíchnutí dlaně,“ přiznal houževnatý Němec a dodal, že jeho zevnějšek rozhodně nevypovídá nic o jeho charakteru. Největší překážkou jsou mu piercingy asi při cestování, detektory kovu na letištích jsou totiž nemilosrdné.

Jednou mu dokonce odepřeli vstup do země. Bylo to v Dubaji. „Řekli mi, že je to kvůli mému vzhledu, a protože si myslí, že dělám černou magii,“ popsal pobaveně rekordman. ■