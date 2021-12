15 let od první řady StarDance. Těhotná Kostková, vysmátá Bočanová, ucho Vojtek a divoška Voldánová s mladým Tománkem

Roman Vojtek a Kristýna Coufalová v první řadě StarDance Herminapress

Je to už patnáct let, co se vysílala vůbec první řada taneční show StarDance. Tehdy se králem tanečního parketu stal zpěvák Roman Vojtek (49) s tanečnicí Kristýnou Coufalovou. Ta letos ve StarDance tančila podruhé - s krasobruslařem Tomášem Vernem (35) to dotáhla na třetí místo.