Jejich početná rodina bydlí pohromadě na jednom pozemku. Vánoce u Saši Rašilova jsou davovou záležitostí

Vánoční svátky jsou u Rašilovových svátky rodinné pospolitosti. Jinak to ani nejde, jelikož celá rodina žije velmi blízko sebe na jednom pozemku. Saša Rašilov (49) s manželkou Lídou a dcerkami Maruškou (4) a Emilkou (15 měsíců) letos poprvé oslaví nejkrásnější svátky v roce v nově zrekonstruovaném domku, na stejném pozemku v rodinné vile pak bydlí hercova maminka a sourozenci.

„Spodní patro domu obývá Sašův bratr Václav se svou ženou Magdalénou a čtyři jejich synové, horní patro obývá Sašova maminka se sestrou. My bydlíme v samostatné přístavbě, kterou jsme dokončili letos v únoru,“ popisuje situaci Lída. Na konci roku se tedy potkává velká spousta lidí. „Zapojují se do toho také sousedi se svými dětmi. Je to velké setkávání,“ popisuje sympatická umělkyně.

Štědrovečerní večeře bývá v této rodině komornější. „Každá rodina slavíme samostatně a pak se potkáme.“

Poté, co se hereckému páru narodili děti, tak vnímají Vánoce dětskýma očima. „Vracím se k radosti, kterou jsem prožívala dřív jako dítě. Dětské štěstí je úžasné,“ zasnila se herečka.

Saša i Lída se během roku nevídají tak intenzivně a často, jak by si přáli. Oba jsou časově zaneprázdnění, a tak se těší, že vše doženou v následujících dnech. „Naštěstí se teď více vídáme, protože připravujeme společné divadelní představení s názvem Už tě mám dost v Divadle Metro. Obvykle to tak ale nebývá,“ uzavřela Lída Rašilovová. ■