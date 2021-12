Příběh nejslavnějšího vánočního songu: Složili ho za 15 minut, už téměř třicet let vydělává miliony

Mariah Carey Profimedia.cz

Když Mariah Carey (51) v roce 1994 nahrávala píseň All I Want for Christmas is You, netušila, že vzniká něco mimořádného. Vánoční song si získal srdce posluchačů a jeho popularita neklesá ani po téměř třech desítkách let. Píseň Mariah napsala spolu s textařem Walterem Afanasieffem.

Po úspěchu alba Music Box z roku 1993 přišel zpěvaččin tým s nápadem udělat vánoční desku. Měl ale obavy. „Tehdy nebylo mnoho umělců, kteří by dělali vánoční alba. Nebylo to zvykem a nikdo nedělal nové vánoční songy. Takže jsme to vydali jako něco běžného, ve stylu: znáte to, vydáváme vánoční album, ale nic velkého,“ popisoval Afanasieff na konto desky Merry Christmas. All I Want for Christmas is You byl jejím hlavním singlem.

Nahrávka vznikla v srpnu 1994, skládání prý trvalo pouhých 15 minut. „Není to Labutí jezero, ale v tom tkví ta popularita - je to jednoduché a líbivé!“ říká Afanasieff.

V roce 1994 skladbu Carey označila jako „velmi retro, ve stylu šedesátek“. Kritika píseň srovnávala s tvorbou Judy Garland, Stevieho Wondera nebo kapel The Beach Boys a The Jackson 5.

Vedle Mariah Carey můžete v All I Want for Christmas is You slyšet vokalistky Melonie Daniels a sestry Kelly a Shanrae Price.

Vzhledem k popularitě patří píseň také k nejvýdělečnějším. Ročně vynese kolem jedenácti milionů korun. ■