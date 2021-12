Že by nová známost? Kočka z Rychle a zběsile laškovala na pláži s půvabnou blondýnkou

Michelle Rodriguez dělala na dovolené společnost sexy blondýnka. Profimedia.cz

Herečka Michelle Rodriguez (43) odcestovala za sluncem do Mexika. Na jedné z pláží v Tulum ji zachytili, jak dováděla ve vlnách s půvabným doprovodem.

S neznámou blondýnkou se držely za ruce a kolem pasu, ale prozatím není jasné, jestli jde o novou lásku, nebo kamarádku. Oběma dámám to v bikinách velmi slušelo.

Sexy herečka své soukromí veřejně příliš nerozebírá. V roce 2013 prozradila, že je bisexuální. V minulosti byla spojována například se Zacem Efronem nebo Carou Delevingne. Přiznala také, že jí moc nejdou dlouhodobé vztahy, protože je samotářka.

„Většinu věcí dělám sama. Mám spoustu skvělých přátel, ale s nikým jsem nevydržela déle než 6 měsíců,“ uvedla pro magazín Interview v roce 2015.

V té době se také vyjádřila k otázce, jestli chce rodinu. „Toužím hlavně po bezpodmínečné lásce. Takové, kterou vám poskytne jenom člen rodiny. Máte štěstí, pokud vám ji může dát někdo z přátel nebo milenec. Pokud někdy budu mít dítě, bude to proto, abych se mu mohla podívat do očí a vidět kus sebe, a měla někoho, kdo mě bude milovat stejně jako já jeho. Ale možná je to sobecké,“ nechala se slyšet. ■