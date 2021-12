Alkohol a antidepresiva dohromady nejdou, napsala dcera (21) Gordona Ramsayho. Oslavila rok bez pití

Holly Ramsay (druhá zprava) s rodiči a sestrou Megan Profimedia.cz

„Dnes je to rok, co žiji bez alkoholu. Není to něco, co bych čekala, že budu říkat ve svých 21 letech (skoro 22, Holly má 1. ledna narozeniny, pozn. red.). Rozhodla jsem se dát si pauzu od alkoholu, protože mi nepomáhal s mým mentálním zdravím, které je u mě na prvním místě,“ napsala ve svém postu Ramsay.

Uvedla také, že její rozhodnutí není konečné pro celý život, ale nebere ho na lehkou váhu. „Loni jsem touto dobou procházela tím nejhorším obdobím a bála jsem se udělat tak velké rozhodnutí, ale žít bez alkoholu mi pomohlo cítit se lépe, a to jak psychicky, tak i fyzicky,“ napsala Holly a dodala: „Nemyslete si, měla jsem za uplynulý rok své lepší i horší dny, ale jsem vděčná, že jsem sama sobě dala šanci projít si jimi za plného vědomí a nemaskovat své pocity pitím alkoholu.“

„Alkohol a antidepresiva nejdou dohromady. A to je něco, na co jsem přišla tím nejtěžším způsobem. Po tom všem, čím jsem si prošla, to beru za poučnou zkušenost a jsem šťastná, že s vámi dnes tuto zprávu mohu sdílet a rozbít to stigma kolem mentálního zdraví,“ zakončila své prohlášení blondýnka.

V komentářích dostala pochvalu od dcery Jeremyho Clarksona z Top Gearu Emily. „Ty jsi tak silná,“ napsala jí. Pyšný komentář napsal i její otec Gordon: „Holly, jsi tak neuvěřitelná mladá dáma a slovy nejde dostatečně vyjádřit, jak moc jsem na tebe hrdý. Miluji tě, tatínek.“ ■