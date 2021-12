Nicole Scherzinger s přítelem zapózovali v plavkách: S jejich svaly by mohli dělat reklamu na fitko

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

Na dovolenou vyrazila kráska se svým přítelem Thomem Evansem a fanouškům se ihned pochlubili fotkou v plavkách. Tihle dva jsou jako z inzerátu na fitness. Vzhledem k tomu, že oba věnují cvičení dost času, není divu, že vypadají tak skvěle.

Nicole si na snímky oblékla neonové plavky a Thom ukázal svalnaté tělo v červených plavkách. Do Emirátů se přesunuli poté, co Nicole dotočila v zahraničí oblíbenou soutěž The Masked Singer.

Páreček se ovšem seznámil ještě v době, kdy byla Nicole porotkyní v britském XFactoru, v jehož speciálním díle Thom vystupoval. V minulosti se ovšem věnoval rugby, ve kterém reprezentoval za Skotsko. ■