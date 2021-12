Vánoce na střídačku s exmanželem: Lucie Zedníčková bude mít Štědrý večer s dětmi už 23. prosince

Lucie Zedníčková Super.cz

Přítel její dcery Amelie Pokorné (17), medik Sebastian, s nimi o svátcích nebude. "Takže budeme s dětmi, mým partnerem a také mojí maminkou slavit o den dřív, pak budou děti u táty a já si udělám pohodový Štědrý den u televize a pohádek a budu se válet a uklízet papíry po dárcích," svěřila herečka.

Pokud jde o dárky, sice byl tento rok na finance skromnější, ale to prý nehrálo roli. "Nikdy nekupuju dárky podle toho, kolik za ten rok vydělám. Spíš je to těžší z jiného důvodu. Protože obě děti už jsou finančně samostatné, a když něco potřebují nebo chtějí, koupí si to během roku samy. Koupit jim něco, co si přejí a nemohou si to dovolit, už není reálné. Spíš je to o tom vymyslet nějaké překvapení, které by jim udělalo radost," vysvětlila.

A co by si přála ona sama? "Žádné materiální dárky si nepřeju, miluju cestování a zážitky. Chtěla bych nějaký wellness víkend nebo cestu, ale to je pořád komplikované. Tak asi nějaké cestování za teplem necháme až na příští rok," uzavřela. ■