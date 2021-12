Dominika Gottová se ozvala z Finska: Pobyt v léčebně a další boj se závislostí

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Letos na jaře se Dominika Gottová (48) rozhodla nastoupit do léčebny a vyřešit své zdravotní potíže a závislost na prášcích na spaní. Se svými démony bojuje nejstarší dcera Karla Gotta dál a podstoupila další léčbu.

„Během podzimu jsem tady ve Finsku podstoupila další terapie, při kterých se snažím dostat ze závislosti na alkoholu. A daří se mi to, nepiju, a věřím, že mi to vydrží,“ svěřila se Super.cz Dominika, která na letošní Vánoce do Prahy nepřiletí.

„Chtěla jsem na Vánoce přiletět za maminkou, ale mám teprve po prvním očkování a musela bych být v Praze v karanténě. Dorazím, až budu mít po druhé dávce,“ dodala Dominika Gottová, která přílet do Česka plánovala již na podzim. „Se svým týmem dokončuji přípravy pokračování naší knihy Poslední roky s Karlem. Zpovědi lidí, které v nich čtenáři najdou, jsou hodně otevřené,“ dodala z Dominika z Helsinek, kde bude trávit konec roku. ■