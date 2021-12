Stříbrná SuperStar Elizabeth Kopecká bojuje s postavou: Vypadám jako krabice, nemůžu sehnat oblečení

Elizabeth Kopecká není spokojená se svou postavou

Jejím cílem je především zpevňovat, během soutěže se snažila i hubnout. "Začala jsem se víc hlídat, dávala jsem si lehčí večeře. Cvičila jsem obden doma pilates, nerada chodím cvičit na hromadné akce, hrozně se stydím, extra mi to nejde, raději cvičím v soukromí domova," prozradila.

V dětství osm let závodně plavala, nyní se udžuje dlouhými procházkami, či jízdou na kole. "Jezdím po Praze na kole. Půjčení vyjde stejně jako jízdenka tramvají," smála se.

Když potřebuje víc zhubnout, nedá dopustit na přerušovaný půst. "Když se najím hodně večer, snažím se později snídat. To mě baví," dodala. "Ráda bych také zkusila tanec u tyče (pole dance). Viděla jsem to u Jennifer Lopez (52), moc se mi to líbilo." ■