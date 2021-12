Bývalý fotbalista František Straka o rasismu: Nesnáším ho a rozhořčilo mě, jak se k nám vyjadřovala britská média

František Straka Profimedia.cz

Rasismus ve sportu, a především ve fotbale, je téma, které se v posledních měsících skloňovalo v českých médiích častěji než dříve. A to hlavně kvůli obvinění fotbalisty Slavie Ondřeje Kúdely hráčem Rangers, který ho nařknul z rasistické urážky. Během natáčení pořadu Máme rádi Česko jsme se setkali s trenérem a bývalým fotbalovým reprezentantem Františkem Strakou, kterého jsme se zeptali na jeho názor.

„Byl jsem z toho hodně šokovaný. Rasismus nesnáším, trénoval jsem v několika zemích světa a byl jsem konfrontován s hráči různých barev pleti a vůbec mi nevadilo, jestli je takový, nebo makový,“ míní Straka, kterého naštvalo, v jakém světle nás i poté prezentovala zahraniční média.

„Vůbec nejvíc mě ale rozhořčilo, jakým způsobem se k nám vyjadřovala britská média po zápasu Sparty, která nesměla hrát proti Rangers. Poslali místo toho na stadion děti, ale nakonec obviňovali z rasismu i je. To už je absolutní šikana, kterou nesnáším,“ vysvětluje.

„Ať si hlavně každý uvědomí, všichni ti frajeři z Británie, kdo byl tím prvním, kdo vyvážel a obchodoval s otroky. Tak ať se nám nesnaží něco vnutit. Děje se to všude na světě a musí se s tím něco dělat. Strašně mě to mrzí,“ říká fotbalový trenér.

František Straka proslul mimo jiné i tím, že svým hráčům začal před zápasy připravovat tatarák. A tak jsme téma odlehčili otázkou, zda se tak děje dodnes.

„Není pravda, jak se píše, že jim dávám tatarák v den zápasu. Tatarák jim udělám den před zápasem. Je to takový motivační stimul, jde o jednu topinku. Kdo to má rád, dá si, kdo ne, tak si nedá, ale většinou, když jsem ho udělal, tak se po něm jen zaprášilo,“ svěřil. „Svůj první tatarák jsem dělal asi ve 13 letech, takže s tím mám velké zkušenosti. Stal se z toho takový symbol, kdy se sejdou všichni u jednoho tataráku, o tom je i ten sport, není to o jednotlivci, ale o týmu, o partě, která táhne za jeden provaz,“ dodává. ■