Bosá farářka ho zneužila a odkopla. Marek Dědík popisoval, jak vznikal jeho úchvatný tanec ve StarDance

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík a jejich Labutí jezero Česká televize

Tanec na téma Labutí jezero byl úchvatnou podívanou plnou emocí. Dědík prozradil, že měla do podoby freestylu hodně co říct i Martina Viktorie.

„Byl to sen Martinky, vždycky chtěla být baletkou, myslel jsem si, že bude hrát bílou labuť, ale ona řekla, že rozhodně chce hrát černou. Koncept Labutího jezera jsme přetvořili přímo pro nás. Já jsem nehrál labuť, ale člověka, ona byla černá labuť, která se proměňuje, bojuje se sebou a získává si toho muže, pak ho zase nechá být, a nakonec ho zneužije a odkopne,“ prozradil Super.cz Dědík.

Martina Viktorie Kopecká si číslo, ve které v ní bojovalo dobro se zlem, náležitě užila. „Dopadlo to fantasticky, protože to bylo pěkně postavené pro Martinku, která scénické tance umí, strašně jí pomáhá, když nemá taneční boty a je bosa, najednou se v ní probudí taneční um. Má příjemný pocit, když nemá boty a tančí, cítí se svobodná a volná,“ vysvětlil Dědík, který měl radost z toho, že díky České televizi mohli využít řadu rekvizit. A to včetně jezírka.

„Televize pomohla vyrobit a použít rekvizity, jako je bazének s vodou a molo, černá křídla jsme si vypůjčili od našeho rodinného fotografa Rafaela, kostým, body s peřím a průhlednou sukni navrhla Tatiana Kovaříková,“ dodal Dědík, který měl bílý oblek. Ten si rozepnul, a divačkám se tak naskytl pohled na jeho mužnou hruď.

„Obavy o své tělo a váhu jsem určitě neměl, jak se diskutovalo,“ smál se Dědík, u kterého některé fanynky viděly v minulých kolech „pupek“. Když svůj freestyle trénovali, hrozilo prý zranění.

„Nebezpečné bylo natrénovat tanec v jezeře, v malém bazénku, kde byla voda, to klouzalo, několikrát jsem upadl, ještě jak jsem tam nesl Martinku,“ uzavřel Dědík. Během finále naštěstí všechno klaplo na jedničku. ■