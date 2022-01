Penélope Cruz své děti drží dál od sociálních sítí, má k tomu jasný důvod

Penélope Cruz Profimedia.cz

„Můj vztah k sociálním médiím je zvláštní. Používám je hodně málo a velice opatrně,“ uvedla Penélope a dodala: „Je tam něco, co nedává smysl a má to vliv zejména na mladší generace. Je mi líto těch, kteří jsou nyní teenagery. Vyznívá to, skoro jako by na nich svět dělal nějaký experiment ve stylu: Uvidíme, co se stane, když vystavíme 12leté dítě tolika technologiím.“

Nelíbí se jí, že děti mají víceméně neomezený přístup ke všemu, co se na sítích objeví. „Ten nedostatek ochrany pro 12leté dítě, které se připojí na sociální sítě. Nejen ochrany jich samotných, ale i mozku, který se ještě vyvíjí, a to, co tam vidí, ovlivňuje způsob, jakým vidí sami sebe a všechno souvisí i se šikanou. Tolik věcí, které jsme my jako děti neměli,“ postěžovala si Cruz, která má doma dvě děti. S Javierem Bardemem mají desetiletého syna Lea a osmiletou dceru Lenu. Ani jedno z dětí nemá povolené sociální sítě.

„Jsem velice tvrdá ohledně technologií. Samozřejmě se společně díváme na filmy či kreslené pohádky, ale žádné telefony, dokud nebudou starší a účty na sociálních sítích jim povolím nejdříve v 16 letech. Vidím to jako ochranu jejich mentálního zdraví, ale vím, že patřím mezi menšinu,“ prozradila své plány herečka, která například svůj profil na sociální síti celý zasvěcuje práci a soukromí nechává skryté. Stejně to má i její manžel Javier. ■