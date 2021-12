Třikrát stříbrný Dědík byl ve StarDance už popáté, letošní ročník byl nejtěžší. Závěr strávil s tanečnicí na hotelu

Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík Michaela Feuereislová

„Jsem šťastný, že se mi třikrát podařilo dostat do finále, což je pro mě jako pro učitele tance obrovský úspěch, že jsem své taneční protějšky naučil tancovat tak, až se dostaly do finále,“ řekl Super.cz Dědík.

„Z letošního ročníku mám velkou radost, protože konkurence byla obrovská a oba finálové páry byly opravdu kvalitní,“ míní oblíbený tanečník. Jedenáctý ročník StarDance byl opravdu náročný už jen kvůli pandemii koronaviru a přísným opatřením.

„Poslední tři dny jsme s finálovými páry ze StarDance žili v takzvané bublině. Produkce nám zaplatila hotel a nemohli jsme nikam chodit, jen na Kavčí hory trénovat a na Výstaviště, kde se konalo finále. Sblížili jsme se a stali se z nás dobří kamarádi, bylo to kouzelné, takový tábor, na který do smrti nezapomenu,“ prozradil Dědík, kterého jsme se nemohli nezeptat, zda by do StarDance nešel i pošesté.

„Zatím mám hlavu ještě v tomto ročníku. Případnou nabídku bych zvažoval a přemýšlel nad ní, až bude aktuální,“ nechal si otevřená vrátka Dědík. StarDance je prý každým ročníkem těžší. „Je to náročné fyzicky i psychicky, letos o to víc, protože jsme byli skoro nonstop testovaní,“ uzavřel. ■