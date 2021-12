Hodně zvláštní vánoční rituál: Mára z Ulice sbírá po ulicích odpadky

Kryštof Rímský Super.cz

Proběhne na chalupě, a jak syn herce a dabéra Pavla Rímského přiznal Super.cz, má z toho docela stres. Pokud se mu nepodařilo nakoupit dárky na internetu, což odkoukal od své ženy, v těchto dnech se nejspíš vypravil s batohem na zádech po obchodech.

„Mám dva nejbližší kamarády, se kterými si to domluvím a jdeme do města. Dáme si svařáky, a nakonec s těmi dárky přijdeme pozdě v noci domů. Nakonec dorazíme a máme to nakoupený v těch tornách. Tak to mám rád,“ prozradil nám, jak řeší nadílku pod stromeček.

Neuhodli byste, jaký zvláštní rituál dodržuje jeho rodina o svátcích, když zůstanou v Praze a nejedou na chalupu. „S kluky si vezmeme pytle na odpadky a rukavice a snažíme se trošku poklidit svoje okolí, kde bydlíme. Lidi dělají kolem sebe svinčík,“ řekl Super.cz otec dvou synů, desetiletého a patnáctiletého.

Vzhledem k tomu, že je rodina věřící, herec, který v seriálu Ulice již léta představuje Kryštofa Marečka alias Máru, se nejvíc těší na ranní mši 25. prosince. ■