První foto novomanželů Karla Janečka a Lilie Khousnoutdinové: Proč si nevěsta nevzala partnerovo příjmení?

Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinova na první manželské fotografii Foto: archiv L. Khousnoutdinove a K. Janečka

Teplejší róbu zvolila kvůli chladu v kostele. "Víte, jaká je tam kosa?" smála se při posledním rozhovoru se Super.cz, kdy nám dopředu řekla, že na svatbě bude mít 33 hostů a budou dodrženy všechny epidemiologické podmínky. Tak se i stalo.

Jméno manžela si Lilia nevzala. "Nesouzním s tím, s touhle tradicí. Přišlo mi milé, a navrhovala jsem to oběma svým manželům, že bychom si vytvořili nové příjmení. To mi dává smysl. Nová rodina, vstupujeme spolu na novou životní cestu a vytvoříme si nové příjmení. Koneckonců třeba v Anglii to jde velmi snadno, i právně. Ani jeden nechtěl, že je pro ně jejich příjmení důležité. A pro mě je moje příjmení také důležité. Takže sorry jako," vysvětlila nám Khousnoutdinova. ■